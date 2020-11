Serie A, Joao Pedro e Nandez: il Cagliari batte 2-0 la Samp di Ranieri

Dopo la sconfitta per 3-2 maturata a Bologna, il Cagliari di Esusebio Di Francesco torna alla vittoria, battendo per 2-0 la Sampdoria di Ranieri, reduce dal pareggio nel derby contro il Genoa (1-1). Partita mai realmente in discussione per i rossoblù, in vantaggio in apertura di ripresa su calcio di rigore realizzato da Joao Pedro.

La svolta si è avuta poco prima, ancora nel corso del primo tempo, con l’espulsione di Augello per doppia ammonizione. Rimasta in dieci, la Samp non è riuscita a rintuzzare gli attacchi avversari. Al 69′, il gol di Nandez ha chiuso ogni discorso. Con questi tre punti, Cagliari sale a sette (12° posto), mentre la Sampdoria resta ferma a 10 (9° posto).