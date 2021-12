Cagliari, Capozucca: “Nandez? Vogliamo tenerlo. Pensiamo solo ai punti da fare”

Le parole dell'allenatore toscano in vista del match con l'Inter di questa sera

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari ed ex Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN proprio della sfida tra nerazzurri e rossoblù in programma stasera al Meazza. Queste le sue considerazioni: "Siamo concentrati sui punti da fare, ne abbiamo pochi. E' normale che poi penseremo anche al mercato, Nandez è importante per noi e vogliamo tenerlo. E' questo il nostro obiettivo. Addio Strootman? Smentisco le voci nelle maniera più assoluta. E' un professionista serio, purtroppo ha avuto qualche problema al ginocchio, ma puntiamo anche su di lui per ottenere quella salvezza che il Cagliari merita".