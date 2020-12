Di Francesco: “Inter squadra d’altissimo livello, gara delicata. Dobbiamo essere bravi a…”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Inter, gara in programma alle 12:30 domani alla Sardegna Arena:

“Incontriamo una squadra di livello altissimo con giocatori bravi tecnicamente e anche fisicamente dotati. Al di là della situazione dell’Inter, noi dobbiamo cercare di guardare in casa nostra e preparare al meglio una gara che sarà delicatissima contro una squadra che sa attaccare e che ha grande qualità. Noi dobbiamo essere bravi a ribattere colpo su colpo.

Il fatto che ci possono essere giovani in campo per me non è un problema. Come ho sempre detto non conta la carta d’identità ma quello che si porta in campo e come ci si allena. Sarà fondamentale continuare il percorso di crescita e quello che stiamo facendo e si è visto anche nelle altre gare: nell’ultima abbiamo avuto maggiore continuità ed è quello che stiamo cercando, insieme all’equilibrio”.