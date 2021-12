Cagliari in ritiro, esclusi per la sfida con la Juve Godin e Caceres. Nandez…

Dopo le parole del ds Capozucca, i due senatori sono stati esclusi in vista della gara contro i bianconeri

Al termine della pesante sconfitta contro l'Udinese, il ds del Cagliari , Stefano Capozucca , era stato chiaro: "Alcuni giocatori non devono più giocare nel Cagliari". Parole seguite dai fatti perché secondo quanto riporta Sky Sport, dalle notizie che trapelano dalla sede del ritiro della squadra gli esclusi dovrebbero essere Diego Godìn e Martin Caceres, due dei giocatori di maggiore esperienza del gruppo.

"Chi contro la Juventus non ci sarà (ma non per motivi disciplinari) è Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel match contro l'Udinese a fine primo tempo a causa di un problema al flessore della gamba sinistra".