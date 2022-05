Cagliari, prezzi low cost per i tifosi. All’Inter solo 400 biglietti: con il Milan…

Caccia alla salvezza: il club rossoblu chiama a raccolta i propri supporters in vista del match contro i nerazzurri

Fabio Alampi

Il Cagliari chiama a raccolta i suoi tifosi: il club rossoblu spera di sfruttare il tifo del proprio pubblico per raggiungere il traguardo salvezza, e per questo motivo ha deciso di promuovere alcune iniziative in vista della prossima gara casalinga contro l'Inter. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

"Il Cagliari ha scelto, dopo una serie di riflessioni, non solo una politica di prezzi al ribasso rispetto ad altri match di cartello della stagione (15 euro nelle curve, 30 nei distinti e 45 in tribuna) ma anche una speciale promozione definita tariffa Rossoblù. I prezzi sopra indicati infatti saranno riservati ai possessori dei mini abbonamenti o di un tagliando per le partite giocate negli ultimi turni interni contro il Sassuolo e l'Hellas Verona. Diversi i prezzi per i "meno affezionati" in vista della delicatissima sfida salvezza contro i nerazzurri: 50 euro nelle curve, 100 in distinti e 150 in tribuna.

Per quanto riguarda il settore ospiti ancora non sono state date informazioni sulla vendita (in attesa di nuova determina dell'ONMS) ma difficilmente verrà ampliato lo spicchio dedicato vicino alla curva Sud, che contiene circa 400 posti. Al contrario di quello fatto per la gara contro il Milan, quando il settore venne "allungato" anche in una parte dei distinti".