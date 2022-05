Cagliari-Inter, il derby di Giulini: no ai ricordi per l’obiettivo salvezza

Il numero uno del club isolano è legato a ricordi particolari della sua famiglia all'Inter: ma stasera nessun dubbio

"A tifare Cagliari, perché l’unico chiodo fisso del presidente rossoblù è mettere in cassaforte la salvezza. Poco importa se di fronte oggi ci sarà l’Inter, il presente si chiama Cagliari e ha i colori rossoblù, gli stessi che il patron isolano ha sposato otto anni fa e che ora lo stanno facendo stare in pena. Tanto che ieri ha vissuto la sfida tra Empoli e Salernitana come se fosse lui stesso in campo, sperando in un risultato favorevole. Il pareggio lascia aperta la speranza ma sarà necessario non mollare e tentare l’impresa".