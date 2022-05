Montolivo: “Calhanoglu all’Inter più continuo. Lautaro, l’adattamento…”

L'ex giocatore ha parlato su DAZN della sfida dei nerazzurri contro il Cagliari e si è soffermato sulla stagione dell'argentino

Riccardo Montolivo, prima della partita tra Cagliari e Inter, ha detto la sua sulla sfida che si gioca alla Sardegna Arena. Questo è quanto ha detto l'ex centrocampista: «Con il passare del tempo se l'Inter non sbloccherà arriveranno dei brutti pensieri, ma sicuramente ha tutte le qualità per fare bene. Bastoni più bravo ad impostare, Dimarco bravo a dare il pallone e seguire. Sarà un bel duello tre contro due da dietro. Dzeko è un giocatore che fa da regista offensivo, Lautaro Martinez è stato bravo ad adattarsi ad un calciatore completamente diverso come il bosniaco, rispetto al compagno della scorsa stagione. Barella contro il Cagliari? Ci penserà fino all'inizio della partita, ma poi penserà all'Inter e al suo impegno».