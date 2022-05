Inter, il programma ora per ora: niente rifinitura, Inzaghi svelerà la formazione…

La domenica dell'Inter di Inzaghi verso la sfida dell'Unipol Domus contro il Cagliari in programma questa sera

Niente rifinitura con palle inattive ma risveglio muscolare direttamente in hotel. È questa la decisione di Simone Inzaghi in vista della sfida di Cagliari. L'Inter ha scelto il solito albergo nel capoluogo sardo, non lontano dal cento, in vista della sfida di questa sera.