Ladinetti nella trattativa Nainggolan? Cagliari: “Out tre mesi, alterazioni cardiologiche”

Il calciatore del club rossoblù era stato accostato alla squadra nerazzurra come contropartita per il belga. Il club sardo ha parlato dei suoi problemi di salute

Di Riccardo Ladinetti si parlava qualche settimana fa in chiave Inter. Il giocatore poteva rientrare come contropartita nella trattativa per il ritorno di Nainggolan al Cagliari. Il club rossoblù però ha comunicato che il calciatore non sarà a disposizione per i prossimi mesi per motivi di salute.