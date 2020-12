Le rivali – Cagliari, Simeone in gruppo: ma per l’Inter Di Francesco perde un altro giocatore

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Cagliari ha reso noto il report dell’ultimo allenamento della squadra agli ordini di Eusebio Di Francesco, a due giorni dalla sfida della Sardegna Arena contro l’Inter di Antonio Conte. Giovanni Simeone, al rientro dopo la positività al Covid, si è allenato regolarmente in gruppo. Ma l’allenatore dei sardi dovrà fare a meno di Alessandro Tripaldelli:

“A due giorni dalla sfida contro l’Inter il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini. Dopo l’attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in una serie di esercitazioni tattiche eseguite in funzione della gara di domenica. La seduta si è conclusa con prove di palle inattive. Si è allenato regolarmente Giovanni Simeone, lavoro personalizzato per Zito Luvumbo e Ragnar Klavan. Ai box Alessandro Tripaldelli, costretto a fermarsi per un fastidio agli adduttori della coscia sinistra. Domani mattina è programma la rifinitura; al termine le parole di mister Di Francesco ai media per presentare il match contro i nerazzurri“.

(Fonte: cagliaricalcio.com)