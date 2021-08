Cagliari-Pisa, Semplici: “Nandez? Non sarà convocato per motivi societari”

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha rivelato che Nahitan Nandez, nel mirino dell'Inter, non sarà convocato per motivi societari

In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Pisa, Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha rivelato che Nahitan Nandez , centrocampista rossoblù nel mirino dell'Inter, non sarà convocato per motivi societari. Ecco le sue parole:

NANDEZ - "Per quanto riguarda il mercato se ne occupano ds e presidente. Godin è a disposizione, nonostante la Coppa America si è allenato ed è in discrete condizioni. Nandez non è a disposizione per motivi societari. La formazione la vedrete domani. Dovrò valutare diverse soluzioni, nonché condizione fisica".