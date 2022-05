Cagliari, salvezza non impossibile ma ora c’è l’Inter. Nandez a rischio

Domani ripresa degli allenamenti per la squadra di Agostini. In arrivo la squalifica per il secondo portiere Radunovic

Gianni Pampinella

Un punto con la Salernitana tra delusione per non aver vinto lo "spareggio" e speranza perché, dopo il vantaggio di Verdi e sino al pari di Altare, il Cagliari era più in B che in A. La squadra di Agostini è pronta a ripartire proprio da quel colpo di testa che ha rovinato la festa ai campani. Ma ci sono due problemi, Inter e Venezia. Quello immediato è la sfida di domenica prossima contro la squadra di Inzaghi. La corsa scudetto non è chiusa e Barella e compagni arrivano in Sardegna per continuare a sperare in un miracolo, leggi passo falso del Milan. Un quasi testa coda, quello con i nerazzurri, tra due squadre che hanno fortissime motivazioni.

A svantaggio del Cagliari c'è però il gap tecnico e di classifica. Ora i rossoblù sono terzultimi. E, posto che in qualche modo riescano a fare punti, dipendono anche dai risultati delle altre squadre. Domani, intanto, ripresa degli allenamenti per la squadra di Agostini. In arrivo la squalifica per il secondo portiere Radunovic, espulso dalla panchina: contro l'Inter il mister convocherà il suo ex portiere della Primavera D'Aniello. A rischio anche Nandez, infortunato: il Cagliari proverà a recuperarlo, almeno part time.

(ANSA)