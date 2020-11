Cagliari, Simeone: “Lukaku mi piace per come difende la palla, dà tantissimo alla squadra”

Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari già autore di 5 gol in queste prime giornate di campionato, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Tra i temi affrontati, anche un giudizio sugli altri attaccante della Serie A: “Mi piace Lukaku per come sa difendere la palla. Un giocatore potente che con la forza muscolare riesce a dare tantissimo alla squadra. Io sono diverso fisicamente e mi piacerebbe dare una mano ai miei compagni. Però se penso ai gol guardo a Ibra, un giocatore che anche con l’età riesce a segnare tanto. Questo significa che, se lavori sempre, nemmeno gli anni ti possono fermare“.