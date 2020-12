Cagliari, Sottil: “Troveremo un’Inter arrabbiata. Vogliamo vincere, ce la giocheremo”

Riccardo Sottil, esterno offensivo del Cagliari, ha presentato ai microfoni del Corriere dello Sport la sfida di domani contro l’Inter: “Secondo me saranno più arrabbiati che delusi. Verranno qui a fare battaglia ma noi vogliamo vincere senza guardare chi abbiamo di fronte. Questa è la mentalità del mister e ce la giocheremo a viso aperto. Ci sarà massimo rispetto per loro perché sono una grande squadra, ma noi penseremo a fare del nostro meglio per conquistare i tre punti. Ho segnato diverse volte contro l’Inter nel campionato Primavera e nel Viareggio. Ora sarà diverso ma cercheremo tutti di fare la nostra parte“.