Cagliari, in attesa di Nainggolan ecco un altro colpo a centrocampo: fatta per Strootman

In attesa di strutturare la trattativa con l'Inter per Radja Nainggolan, il Cagliari mette a segno un importante colpo a centrocampo. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i sardi hanno trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia per Kevin Strootman. L'olandese sta svolgendo le visite mediche e, nelle prossime ore, metterà la firma sul contratto che lo legherà per la prossima stagione ai rossoblù.