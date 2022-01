TMW – Caicedo aspetta l’Inter. Contatti col Genoa, risposta entro domani

Il centravanti del Genoa è il prescelto dall'Inter per il reparto offensivo, l'affare dovrebbe chiudersi in breve tempo

L'Inter ha scelto Caicedo come rinforzo per l'attacco di Inzaghi dopo l'infortunio di Correa, la trattativa sembra essere vicina alla chiusura.

Secondo Tmw "Felipe Caicedo in attesa dell'Inter. L'attaccante ecuadoregno vorrebbe raggiungere Simone Inzaghi e ora aspetta una risposta, attesa tra stasera e domani. In queste ore il club nerazzurro sta contrattando col Genoa, l'idea dell'Inter è quella di ingaggiare Caicedo in prestito".