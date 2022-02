Inter, niente derby per Caicedo: è affaticato e va in tribuna. C’è il baby Curatolo

Niente derby per Felipe Caicedo, che non potrà esordire contro il Milan. In panchina c'è il classe 2004 Curatolo

Alessandro Cosattini

Niente derby per Felipe Caicedo, che non potrà esordire contro il Milan. Dopo i primi giorni di lavoro ad Appiano Gentile, l'attaccante dell'Inter era affaticato. Per questo Simone Inzaghi non lo porta nemmeno in panchina, assisterà al match dalla tribuna. A disposizione oltre a Sanchez c'è il baby Dennis Curatolo, attaccante della Primavera classe 2004.