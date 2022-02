Napoli-Inter, se Caicedo confermerà i miglioramenti partirà con i compagni

Ieri l'attaccante, alle prese con un affaticamento muscolare nei suoi primi giorni da interista, è tornato ad allenarsi in parte con il gruppo

Appena arrivato all'Inter un affaticamento muscolare lo ha messo ko e Inzaghi, che lo ha voluto alla Pinetina per dare una mano al suo attacco, ha dovuto rinunciare a Felipe Caicedo già nel derby contro il Milan.

L'attaccante, arrivato in prestito dal Genoa nel mese di gennaio, ha saltato anche la gara con la Roma. Ieri si è allenato in parte con il gruppo. E se oggi confermerà i miglioramenti intravisti nelle ultime ore, partirà alla volta di Napoli insieme al resto dei compagni per una trasferta delicatissima.