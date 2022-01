FCIN1908 – Caicedo, visite mediche finite: giocatore atteso in sede. Poi Appiano

Dopo le visite mediche di rito, l'attaccante si sta recando in sede per la firma. Poi direzione Appiano Gentile

In casa Inter è il giorno di Felipe Caicedo. In mattinata il giocatore ha sostenuto le visite mediche di rito. Adesso l'attaccante è atteso in sede per la firma del contratto e poi visita ad Appiano dove avrà modo di vedere la struttura e i campi di allenamento. Dopo Gosens, Simone Inzaghi ha anche l'attaccante che aveva chiesto in vista del tour de force che attende i nerazzurri al rientro dalla sosta.