Caicedo-gol, la Lazio pareggia 1-1 con lo Zenit. United KO col Basaksehir di Okan Buruk

La Lazio pareggia a San Pietroburgo contro lo Zenit nella terza giornata del Gruppo F di Champions League. I biancocelesti, privi di Immobile e Strakosha, vanno sotto 1-0 contro i russi (gol di Erokhin al 32′) ma riescono ad evitare il KO grazie al gol di Caicedo all’82’. Con questo punto, la Lazio è momentaneamente prima a 5 punti, in attesa di Bruges-Dortmund. A sorpresa, nell’altra partita delle 18:55, il Manchester United perde ad Instabul contro il Basaksehir, allenato dall’ex Inter Okan Buruk: a segno Ba e Visca per i turchi mentre ai Red Devils non basta Martial.