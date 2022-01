Caicedo sui social: “Orgoglioso di appartenere all’Inter Campione d’Italia”

L'attaccante sorride anche sul suo profilo Twitter dopo l'annuncio ufficiale del suo approdo alla corte di Inzaghi

Ieri, durante le visite mediche, era rimasto molto sulle sue, nascosto dietro la mascherina e i vetri neri della macchina dell'Inter che lo ha accompagnato in giro per Milano tutto il giorno. Ma oggi Felipe Caicedo può rivelare il suo sorriso e la sua contentezza per aver firmato con la società nerazzurra. E dopo l'ufficialità sulla sua pagina Twitter ha ribadito la sua felicità.