Inter, Caicedo l’ideale vice Lukaku. La situazione contrattuale e l’ingaggio…

L'attaccante potrebbe risolvere un problema che l'Inter si trascina da due anni

Da due anni in casa l'Inter c'è un problema che non è ancora stato risolto: avere in rosa un vice Lukaku. Problema che potrebbe essere risolto in questa sessione di mercato con un nome, quello di Felipe Caicedo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per caratteristiche, l’ecuadoriano sarebbe un perfetto vice Lukaku: mancino, forte nella progressione e disponibile al sacrificio di squadra.