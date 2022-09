Caicedo: “Volevo restate alla Lazio altri 4 anni. 2019/20? Credevamo allo scudetto”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Felipe Caicedo, ex attaccante di Lazio e Inter, ha parlato così della sua esperienza in biancoceleste: "Il popolo biancoceleste è al primo posto nel mio cuore e sarà sempre così. Non avrei mai immaginato di rimanere così tanto tempo alla Lazio. Non è facile lottare contro squadre con capitali altissimi, ma c’è da fare i complimenti alla gestione perchè riesce sempre ad arrivare in alto. Avrei voluto stare alla Lazio altri 4 anni, ma purtroppo le cose non sono andate come volevo. Maledetto Covid, eravamo una squadra forte, solida, in gamba. Tutto andava perfettamente. L’anno 2019/2020 era per noi importante perchè tutti credevamo nello scudetto, noi e i tifosi".