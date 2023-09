Cairo: “Bel campionato, Inter ha qualità superiore. Ma il Milan se la gioca”

Per questo va chiusa velocemente e alle condizioni giuste". Parlando di che Serie A sarà, invece, ha aggiunto: "Credo che vedremo un bel campionato. L'Inter ha una qualità superiore, poi c'è il Milan che se la gioca. Il Napoli tornerà. E' un campionato con tante squadre in corsa, anche Lazio e Juve. Poi spero anche noi del Torino possiamo far bene". Cairo ha poi preferito non entrare nel merito del caso De Laurentiis, indagato dalla procura di Roma per la compravendita di Osimhen. "Alcune squadre hanno fatto questo genere di operazioni, io ad esempio non le ho mai fatte. E' una vicenda abbastanza scivolosa e non entro in cose che non conosco", ha concluso.