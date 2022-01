Torino, Cairo: “Piedi per terra, squillo importante. Bremer? Gara pazzesca. Sul mercato…”

Intervenuto nel post partita di Torino-Fiorentina, il presidente granata Urbano Cairo ha parlato così della gara dei suoi

"Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, ma abbiamo fatto uno squillo importante contro un grande avversaria. Tutta la squadra ha disputato una bella partita e sono davvero contento: Bremer ha fatto una gara pazzesca, Brekalo una grande doppietta, Gemello un bellissimo esordio. Mercato? Per ora non ne parliamo, se avremo opportunità le coglieremo".