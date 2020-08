Cairo: “Conte, grande allenatore. L’Inter contenderà lo scudetto alla Juve. Mancini…”

Il quotidiano La Stampa ha intervistato Urbano Cairo, presidente del Torino. Nella sua intervista ha parlato anche di Conte e di Pirlo e ha detto: «Quello dell’Inter è un grande allenatore e la sua squadra contenderà lo scudetto alla Juve. Andrea è stato uno straordinario centrocampista e per come la vedo questo potrebbe facilitarlo come allenatore, anche se è tutto un altro mondo. E comunque se la Juventus lo ha scelto, avrà avuto i propri buoni motivi».

Un pensiero anche a mister Mancini, ct della Nazionale italiana: «Sono ottimista per l’Europeo. Il ct sta facendo molto bene, sa gestire i talenti, in quanto grande ex calciatore, è molto ascoltato. E si è sempre trovato nel posto giusto al momento giusto. È anche questa una grande dote».

(Fonte: La Stampa, 27-8-2020)