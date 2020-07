Cairo: “Lunedì sera con l’Inter serve una grande partita. Non pensiamo al Genoa, ma a San Siro”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria granata sul Brescia e in vista della sfida con l’Inter di lunedì sera:

«Direi che un bel passo è stato fatto, ma aggiungo subito che dobbiamo restare con i piedi per terra, continuando a lavorare con determinazione, come stiamo facendo, per poter fare ulteriori punti nelle prossime partite. Ad esempio, già lunedì sera, a San Siro contro l’Inter, sarà molto importante giocare una grande partita ed essere protagonisti di una bella prestazione. Dobbiamo mantenere compattezza e voglia: a San Siro sarà una gara importante. Anzi, importantissima: non è il caso di pensare al Genoa, prima concentriamoci sull’Inter. Possiamo e dobbiamo fare bene»