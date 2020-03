Cairo: “Per me il campionato è finito. Scudetto non è da assegnare”

“Per me il campionato è finito”. Urbano Cairo torna così sulla ripresa della Serie A e spiega che secondo lui non si torneerà a giocare. In un’intervista concessa a Radio1 per il programma ‘Un giorno da Pecora’, il presidente del Torino spiega: «Se a Wuhan hanno cominciato due mesi e mezzi dopo gli allenamenti si potrebbero riprendere a fine maggio. A quel punto si potrebbe ricominciare a giocare a giugno e il campionato finirebbe ad agosto. La stagione successiva ripartirebbe a novembre?».

In più ha sottolineato: «Lo scudetto non va assegnato perché il campionato non è finito». E sulla riduzione degli stipendi ha aggiunto: «Ci ragioneremo con la squadra per trovare un punto di incontro che tenga conto di tutto. Il Torino in questo momento non sta incassando nulla, ci deve essere un sacrificio, il contributo di tutti per uscire da questa situazione e ripartire bene ma sono molto fiducioso».

(Fonte: repubblica.it)