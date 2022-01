Cairo: “Salvaguardare anche il merito sportivo. Non ha senso far giocare i Primavera”

Il presidente del Torino commenta all'ANSA le decisioni del Consiglio di Lega sull'emergenza Covid

"Bisogna salvaguardare il campionato, ma anche il merito sportivo. Non ha senso far giocare i Primavera: le nostre sono misure prese in fretta e furia". Cosi' Urbano Cairo , presidente del Torino, commenta all'ANSA le decisioni del Consiglio di Lega sull'emergenza Covid, con l'obbligo di disputare le partite se ci sono 13 giocatori disponibili compresi i nati entro il 31 dicembre 2003. "Guardiamo all'esempio della Premier League: i contagi in Inghilterra erano molto alti ma hanno salvaguardato il campionato e allo stesso tempo il merito sportivo: se i positivi sono troppi, la partita si rinvia e si recupera".

"Stiamo varando delle misure che secondo me sono fatte in modo un po' affrettato, quando c'era tutto il tempo per metterle a punto - aggiunge Cairo - Abbiamo avuto il campionato italiano fermo, mentre la Premier ha giocato un bellissimo boxing day, pur rimandando alcune partite. Per inciso, io ero e sono convinto che andasse fatto anche in Italia, quando l'abbiamo fatto era bello e secondo me andava continuato per farlo diventare un'abitudine".

"Comunque, tornando a noi, non e' giusto fare giocare una squadra a tutti i costi se non ha i giocatori: non ha senso dire che devono giocare anche i Primavera nati entro il 2003. Non a caso un campionato come la Premier piu' avanti di noi, anche per valore economico, ha preso altre decisioni. Appiattirsi sulle norme Uefa e' sbagliato, perche' la Uefa deve conciliare le esigenze di molti campionati e non ha altre date da utilizzare". "Ci vogliono comunque delle regole chiare - conclude Cairo - per cui, come in Premier, la Lega decide se una partita si gioca o no, in relazione al numero dei positivi. Altrimenti non salvaguardi il merito sportivo".