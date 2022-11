Cairo: “La Superlega non serve. In Italia si migliorino le infrastrutture”

Intervenuto ai microfoni di Milano Finanza, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato così della Superlega e non solo: "La Superlega non serve. Le recenti riforme hanno già reso la Champions League un torneo di altro livello per visibilità e rilevanza economica. L'importante è rispettare il merito e salvaguardare il valore, anche sociale, dei campionati nazionali: il blasone non deve bastare a garantire un posto nelle competizioni europee.