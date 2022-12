Milan, Calabria: “Obiettivo seconda stella. Vincere quest’anno sarà più difficile”

Il difensore rossonero, ormai prossimo al rientro in campo dopo l'infortunio, fissa i traguardi stagionali

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dal ritiro di Dubai: "Sto bene, sto praticamente recuperando la migliore delle forma. Sto facendo la preparazione da solo per recuperare in sicurezza, son contento comunque di iniziare a riassaporare un po' il campo con la squadra e a breve dovrei rientrare".

"Il Napoli non ce lo aspettavamo così forte, sta facendo un campionato incredibile. Credo che sia ancora davvero presto, sarà fondamentale il rientro a gennaio dove hanno anche degli scontri diretti. Noi dovremmo recuperare i punti persi nelle ultime sfide e avremo anche la fortuna di ritrovare qualche giocatore che abbiamo perso per strada, quindi sono sono molto fiducioso. Seconda stella? L'obiettivo rimane sempre quello di vincere, quindi ci crediamo. Siamo una squadra forte, abbiamo dimostrato che possiamo vincere e che possiamo portare a casa un altro scudetto, probabilmente ancora più difficile rispetto a quello dell'anno scorso perché ci sono parecchie squadre che che stanno lottando, ma sia quest'anno che per i prossimi anni vedo vedo un grande Milan, quindi è sicuramente un nostro obiettivo".