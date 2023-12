Calamai: “L’Inter sta ammazzando il campionato. E ora può dare l’accelerazione definitva”

"Stavolta ha spazzato via la Lazio. Sarri è sempre più un corpo estraneo nel pianeta biancoceleste. Del resto, era stato preso solo perché Lotito aveva bisogno di un “nome” per rispondere al Mou giallorosso. Non è mai stato amore vero. La Lazio dopo aver perso in estate Milinkovic-Savic sta per chiudere il ciclo Immobile. In estate serve una nuova storia da raccontare. E un nuovo tecnico".