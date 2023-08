Calamai: “Inter, questo il mio voto all’operazione Arnautovic. Può reggere…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha commentato la scelta dell'Inter di puntare su Arnautovic in attacco

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai ha commentato la scelta dell'Inter di puntare su Marko Arnautovic per rinforzare l'attacco: "Voto sei. Arnautovic è il giocatore giusto per l’emergenza, perché può reggere la pressione di San Siro".

Sulla questione Bonucci invece?

“Ci sono delle regole e credo che Bonucci abbia il diritto di rivendicarle. Dopo tutto ciò che ha fatto per la Juve non mi capacito di come si possa arrivare a questo. Bisognerebbe trovare un accordo, perché quando interviene l’AIC significa che hanno perso tutti”.