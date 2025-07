"Il mercato è solo agli inizi. Ma se il campionato iniziasse oggi il Napoli sarebbe davanti all’Inter. E questa sarebbe una novità assoluta. Da anni la società nerazzurra vince lo scudetto d’agosto. Poi, con Simone Inzaghi in panchina il campo ha dato spesso sentenze diverse. Il presidente De Laurentiis sta lavorando con idee chiare. E con un progetto sempre più ambizioso. Deve solo piazzare un altro paio di colpi top. Soprattutto da metà campo in avanti. Il Napoli parteciperà alla Champions con l’obbligo di andare molto avanti"

"Ma Conte ama vincere gli scudetti. E sa come vincerli. L’Inter ha scelto un allenatore ad alto rischio. E non può operare la rivoluzione che vorrebbe dopo due finali di Champions perse in pochi anni. Sono curioso di vedere le mosse di Marotta. Per il dirigente più preparato del calcio italiano. Deve vendere bene e comprare meglio. Sarebbe già importante per l’Inter tenere Calhanoglu. Ma a patto che questo formidabile calciatore rimanga in nerazzurro con il sorriso"