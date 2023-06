Calamai: “Guardiolismo contro il gioco all’italiana di Inzaghi. L’Inter ha bisogno…”

Chissà? Intanto Simone Inzaghi, l’uomo che vice le Coppe, proverà a mandare in tilt i preziosi meccanismi calcistici del City. Le ripartenze di Lautaro possono essere pugnalate. L’Inter ha bisogno soprattutto di far sentire muscoli e grinta in mezzo al campo. Ha bisogno di recuperare palloni e far ripartire bene il gioco. Il City è favorito ma la finale è tutt’altro che scontata. Quando tutto ci è contro noi italiani diventiamo micidiali. E questo Guardiola lo sa bene".