Calamai: “L’Inter ha tutte le carte in regola per vincere l’EL. Conte? Sfogo strano perché…”

In un editoriale sulla Gazzetta dello Sport, il giornalista Luca Calamai ha così presentato la sfida tra Inter e Getafe, in programma questa sera, che mette in palio un posto ai quarti di finale di Europa League:

“Si parte con Lukaku e Lautaro Martinez. Più di duecento milioni di valutazione. Una coppia d’attacco che l’Europa ci invidia, come dimostrano anche le tanti voci di mercato. Archiviato il nono scudetto consecutivo della Juve il calcio italiano si lancia all’assalto delle Coppe con ancora cinque formazioni in lizza, nessuno ha un pacchetto più ricco. E con ambizioni serie. L’Inter stasera è la prima a scendere in campo contro un avversario, il Getafe, che non vive il suo momento migliore ma che è un maestro nel non far giocare i rivali. La squadra nerazzurra ha tutte le carte in regola non solo per andare oltre questo ostacolo ma per conquistare l’Europa League. Rinfrescando un albo d’oro che langue dal lontano 2011″.

CONTE – “Lo sfogo di Conte è suonato strano anche perché la squadra sta bene. Lo dimostrano il secondo posto in campionato a un solo punto dalla Juve e la lucidità fisica e tattica che i nerazzurri hanno messo in campo contro l’Atalanta, la più europea delle formazioni di casa nostra. Lo dimostra anche una difesa che ha ritrovato solidità e la ricchezza di alternative a disposizione del tecnico nerazzurro. Quello che serve in questa estate del pallone senza un attimo di respiro. Inter e Manchester United, sulla carta, hanno qualcosa in più rispetto alle altre rimaste in corsa. Ma attenti anche alla Roma che trova, negli ottavi, un’altra spagnola con dei carati di nobiltà in più, il Siviglia ma pure lei abbordabile”.