Calamai: “Mou e Sarri intoccabile, Inzaghi più fragile. Se non arriva in Champions…”

"Roma e Lazio non hanno rose superiori alle due squadre milanesi. Anzi, le hanno peggio. Eppure Maurinho e Sarri hanno trasmesso un’identità forte alle loro creature. Hanno la fiducia delle loro proprietà e l’amore incondizionato del loro popolo. Armi preziose per vivere nel migliore dei modi questa parte conclusiva del campionato. Che vale tanto. Quasi tutto. Lo Special One e il Comandante sono intoccabili. Potrebbero arrivare quinti e non succederebbe niente".

"Pioli e Inzaghi sono molto più fragili. Le loro panchine ballano a ogni risultato negativo. La qualificazione in Champions condiziona il loro futuro. Se uno di loro non arriva tra i primi quattro farà le valigie. Verrà dato in pasto all’opinione pubblica per giustificare un fallimento sportivo. E questo clima di sicuro non aiuta il loro lavoro. Inter e Milan sono squadre complicate. Quando scendono in campo è come aprire l’Uovo di Pasqua non sai mai quale sarà la sorpresa. O incantano o deludono. E questa loro precarietà rende i loro allenatori meno forti dentro lo spogliatoio. Ecco perché in questo momento Mou e Sarri hanno qualcosa in più. Hanno la forza di chi comanda senza ombre intorno e di chi è seguito senza il minimo dubbio".