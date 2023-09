Calamai: “L’Italia non può non andare agli Europei. Spalletti cosa poteva fare?”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai ha parlato delle difficoltà della nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal deludente pareggio in casa della Macedonia. "Il tema è la Nazionale. Sono stato estremamente duro sul caso Mancini, ma ho la sensazione che sia stato sottostimato da tutti il fatto di quanto sia impossibile per un ct prendere una squadra e allenarla".

"Spalletti cosa poteva fare? Ha fatto 5 allenamenti e due di tattica al massimo e poteva dire al massimo di fare quello che avevano già fatto. La Federazione doveva capire che Mancini non poteva andare via a 15 giorni dalle partite. Doveva finire le qualificazioni, portare l'Italia all'Europeo e dopo la fine del contratto andare via. Non andare all'Europeo ora sarebbe una catastrofe clamorosa. L'Italia, dopo aver fallito i Mondiali, non può non andare agli Europei. Si deve ripartire da scelte coraggiose".