Calamai: “Juve-Bologna? Se un arbitro non vede quel rigore, che arbitro è?”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai, giornalista, ha parlato così di quanto accaduto in Juve-Bologna: “Oggi non si può non partire dagli arbitri. In quest’anno, in cui ho lavorato con gli arbitri in ambito comunicativo, ho avuto l’opportunità di conoscere da un punto di vista umano i direttori di gara. So che notte avrà passato Gianluca Rocchi, avendolo conosciuto. Ciò che è successo in Juventus-Bologna è totalmente assurdo, ma non c’è assolutamente dietrologia.