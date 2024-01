Calamai: “Questa Juve da scudetto. Stimo Allegri ma la battuta su guardie e ladri…”

"La Juve è in formato Scudetto, sta crescendo Vlahovic e non è più una squadra corto muso", spiega Calamai

"Ho una grande stima per Allegri, sta tenendo questa filosofia che per vincere bisogna fare la guerra a tutti. La battuta su guardie e ladri che c'entra? Ma io Juve ho bisogno di queste battute? Una società può permettere a un tecnico di diventare padrone del gioco? Non vogliamo questa esasperazione, che tutto diventi guerra. La Juve è in formato Scudetto, sta crescendo Vlahovic e non è più una squadra corto muso".