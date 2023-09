Calamai: “L’Inter può scappare via. Ecco cosa ha rispetto alle altre”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto i complimenti all'Inter per la quinta vittoria consecutiva, arrivata alla Computer Gross Arena di Empoli. Queste le sue considerazioni: "Davanti in classifica intanto c’è sempre più Inter. Come era facile prevedere. La squadra di Simone Inzaghi vince a Empoli senza incantare. Stavolta le basta un bel gol di Di Marco. I nerazzurri hanno qualcosa in più rispetto alle rivali. Una rosa che ha alternative in ogni zona del campo, tanti giocatori di livello internazionale, tanti con l’animo vincente. Se la concorrenza non alza il livello l’Inter può scappare via e fare un campionato nel campionato. Meditate gente, meditate.