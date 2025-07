"Non mi sorprende che il Napoli si sia inserito nella corsa a Lookman. Operazione di disturbo respinta dai manager dell’attaccante. Parliamo di un giocatore che in Italia (in Premier avrei dei dubbi…) sposta gli equilibri. De Laurentiis e Conte sono profondamente infastiditi dall’ipotesi di vedere questo giocatore in maglia nerazzurra".

"Con Lookman (e senza cedere Laurato e Thuram) la squadra nerazzurra tornerebbe favorita alla pari per la conquista dello scudetto. La stella della Dea è capace di inventarsi colpi speciali. E' uno che lascia il segno nelle grandi sfide. E potrebbe farlo anche in Champions. Penso che sarà una trattativa lunga ma penso anche che alla fine andrà in porto. E Chivu avrà la pedina di cui ha assoluto bisogno anche per riaccendere uno spogliatoio ferito dopo dolorose sconfitte in Champions e in campionato".