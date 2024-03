"Il Napoli riassapora delle sensazioni che aveva smarrito. Così consegna virtualmente lo Scudetto all'Inter ma lancia anche un allarme, perchè se torna a vincere può essere una rivale temibile per la corsa Champions. 6 di attesa a Ibrahimovic, che mi pare di capire che avrà il compito di ricostruire un Milan che dovrà vincere in Italia e nel mondo. E' una sfida curiosa, ma occhio che non è automatico che un campione in campo lo sia anche fuori con un altro compito. A parole sono tutti bravi, ma non è facile migliorare questo Milan, se cambiare o meno Pioli e trovare un sostituto degno".