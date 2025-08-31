"Non avevo dubbi sulla immediata reazione del Milan. Conosco Allegri, nelle difficoltà diventa ancora più bravo. In questo fine settimana ha vinto due volte: a Lecce e portandosi a casa un bomber come Nkunko. Continuo a credere che Max sarebbe tornato a lavorare volentieri con Vlahovic.

Ma il Milan ha tante teste. Forse troppe. E Allegri ha accettato volentieri anche l’ex Chelsea che garantisce fisicità e gol. Devo dire che ancora oggi fatico a valutare la squadra rossonera. Sinceramente non penso che abbia i valori per vincere lo scudetto, anche se non sarà impegnata nelle Coppe. Penso però che abbia tutti i requisiti per conquistare la zona Champions. E se magari arrivasse un colpo in extremis… Gli attaccanti, di questo Allegri ne è sempre stato convinto, non sono mai troppi".