Nel suo editoriale per TMW di oggi, Luca Calamai ha parlato anche del Milan che è tornato a sorridere dopo il tonfo casalingo contro la Cremonese. Queste le considerazioni sul percorso rossonero dopo la sconfitta di sette giorni fa e la vittoria sul Lecce:
ultimora
Calamai: “Nel Milan troppe teste. Non è da scudetto, ma Allegri nelle difficoltà…”
"Non avevo dubbi sulla immediata reazione del Milan. Conosco Allegri, nelle difficoltà diventa ancora più bravo. In questo fine settimana ha vinto due volte: a Lecce e portandosi a casa un bomber come Nkunko. Continuo a credere che Max sarebbe tornato a lavorare volentieri con Vlahovic.
Ma il Milan ha tante teste. Forse troppe. E Allegri ha accettato volentieri anche l’ex Chelsea che garantisce fisicità e gol. Devo dire che ancora oggi fatico a valutare la squadra rossonera. Sinceramente non penso che abbia i valori per vincere lo scudetto, anche se non sarà impegnata nelle Coppe. Penso però che abbia tutti i requisiti per conquistare la zona Champions. E se magari arrivasse un colpo in extremis… Gli attaccanti, di questo Allegri ne è sempre stato convinto, non sono mai troppi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA