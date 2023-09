Calamai: “Sorpreso da Thuram: gli do questo voto. Inter-Milan già da scudetto”

Il giornalista Luca Calamai ha parlato anche della vittoria per 4-0 dell’Inter contro la Fiorentina: ecco i voti a Thuram e Italiano

A TMW Radio, il giornalista Luca Calamai ha parlato così della vittoria per 4-0 dell’Inter contro la Fiorentina. "Si parte dall'Inter. Scelgo Thuram, a cui do 7,5. E' stata l'estate del rimpianto Lukaku e della perdita di Dzeko, oltre alla caccia al numero 9, invece lui ha sorpreso. Non si capiscono ancora i limiti, ha potenzialità e tecnica. E' una delle nuove storie del derby che verrà, che può essere già da Scudetto. Inter e Milan hanno qualcosa di speciale.