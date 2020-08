Sono ore calde per il futuro di Sandro Tonali, inseguito da Inter e Milan. Per Luca Calamai, collega della Gazzetta dello Sport, il centrocampista troverebbe in rossonero la soluzione migliore per il suo futuro: “Tonali se va al Milan fa la scelta giusta. Trova in allenatore Pioli che è perfetto per far crescere giovani e una squadra che può permettersi di aspettare il suo ultimo salto di qualità”, ha scritto su Twitter.