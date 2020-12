“Caso Suarez-Juventus? Bisogna avere cautela”. A dirlo e’ il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, intervenuto nel corso di ’90° Minuto’, trasmissione in onda su Rai 2. “La più grande garanzia per il sistema e per gli indagati è chi sta portando avanti le indagini, ovvero la Procura di Perugia e la Procura Federale – ha concluso Calcagno -. Verrà fuori la verità”.