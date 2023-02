Calcagno: “Il caso Zaniolo è la punta di un iceberg di episodi inaccettabili”

“Il caso Zaniolo” – sottolinea il Presidente AIC Umberto Calcagno – “è la punta di un iceberg fatto di episodi inaccettabili che, troppo spesso, coinvolgono i calciatori, la loro vita privata e le loro famiglie. I risultati sportivi o le questioni di mercato fanno parte della nostra professione” – prosegue Calcagno – “e non possono essere la scusa per intimidazioni, violenze e minacce non più tollerabili. La pubblicazione di questo Rapporto” – conclude il Presidente AIC – “è un modo per analizzare costantemente l’andamento di un fenomeno preoccupante dal punto di vista culturale ma anche l’occasione per proporre iniziative educative che aiutino tutto il sistema a non abituarsi a considerare “normali” questi episodi”.