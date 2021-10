Calcagno (AIC): “Siamo i primi a non volere che i club si indebitino. Le nuove norme…”

Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ha parlato così delle difficoltà economiche dei club italiani

"Abbiamo introdotto norme che non permettevano ai club di spendere più di quanto non avessero speso nell'anno precedente per i calciatori che avevano sostituito. Questa è la strada giusta, in futuro si potrà rapportare anche ai fatturati dei singoli club. Siamo i primi a non voler che i club si indebitino".