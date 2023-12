Decreto Crescita, Calcagno (AIC): “Finalmente italiani e stranieri sullo stesso piano”

Lo dice Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, dopo che ieri e' saltato il prolungamento in Milleproroghe

"Abbiamo appreso con grande soddisfazione la notizia dell'abrogazione, anche per gli sportivi, della norma sugli impatriati contenuta nel Decreto Crescita, previsione che penalizzava l'intero movimento calcistico nazionale".

Lo dice Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, dopo che ieri è saltato il prolungamento in Milleproroghe del provvedimento che prevedeva sconti fiscali per gli sportivi in arrivo dall'estero.